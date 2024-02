Schiacciata alla fiorentina, sfida per la più buona

Sono 21, tra pasticceria e forni, i partecipanti alla nuova sfida gastronomica lanciata da Food Challenge e dedicata a un dolce tradizionale, tipico di questo periodo: la schiacciata alla fiorentina. La sfida, che animerà la giornata di mercoledì 21 febbraio, verrà ospitata dalla Antica Pasticceria Sieni di via dell'Ariento a Firenze, con inizio alle 15.30.

Una giuria tecnica degusterà le specialità presentate dagli sfidanti attribuendo a ciascuna di esse un punteggio in base alle loro caratteristiche, che verrà a determinare il vincitore.

A questa si affiancherà una seconda giuria generale che decreterà a sua volta un vincitore. Questo l'elenco dei partecipanti: Pasticceria Morandi di via Senese a Firenze; Forno Sartoni di via dei Cerchi a Firenze; Panificio Noferi di via del Cesto a Figline Valdarno; Isis A.Vegni "Le Capezzine" a Cortona (Arezzo); Forno a legna La Torre di via S.Ermenegildo a Diacceto Pelago; Antico Forno di Verdiani V. via Chiantigiana a Ginestra Fiorentina; Vecchio Forno di via Guelfa a Firenze; I' Chicco di grano in via B.Buozzi a Campi Bisenzi; Forno Pintucci in via Senese a Firenze; Forno in piazza in piazza Matteotti a Tavarnelle; Forno Pasticceria Renza in via A. Gramsci a Sesto Fiorentino; Il Nuovo Forno di via C.D'Angiò a Firenze; Pasticceria Ripa via della Ripa a Firenze; Forno Canepa in via dell'Ariento a Firenze; Pasticceria i 4 pasticci in borgo Sarchiani a San Casciano; Pasticceria Andrea/Ruggini a Compiobbi -Pontassieve; Forno Macucci in via IV Novembre a San Casciano; Forno Moderno in piazza L.B. Alberti a Firenze; Pasticceria Le Delizie di via del Ponte alle Mosse a Firenze; Pasticceria La Federiga MG di via Pisana a Firenze; Gelateria Pasticceria Badiani di viale dei Mille a Firenze. Il progetto Food Challenge è stato creato con il proposito di preservare e onorare le ricette che hanno definito la città per secoli contribuendo a costruire una tradizione fatta di pietanze tramandate per generazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA