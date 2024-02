Fiamme in appartamento a Porto Azzurro,3 intossicati

Tre persone sono state trasferite al ponto soccorso a causa del fumo inalato a seguito di un incendio sviluppatosi un appartamento a Porto Azzurro (Livorno).

Sul posto, poco dopo la mezzanotte, e' intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Portoferraio (Livorno). L'immobile interessato dal rogo è composto da otto unità abitative disposte su due piani. Una persona, che si trovava sul tetto dell'immobile, è stata tratta in salvo dal personale dei vigili del fuoco. Sul posto anche il personale del 118, i carabinieri ed il sindaco.

L'intero immobile è stato evacuato e reso inagibile. In corso di accertamento le cause delle fiamme.



