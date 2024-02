Striscione dei tifosi, 'per profitto tutto giustificato'

Un grande striscione è stato attaccato dai tifosi della Fiorentina alla recinzione esterna del cantiere di via Mariti a Firenze dove venerdì scorso si è verificato l'incidente sul lavoro costato la vita a quattro operai mentre un quinto è sempre disperso. La scritta, di colore viola, recita: "Morire di lavoro non può essere accettato. Ma in nome del profitto tutto è giustificato". Uno striscione identico era stato esposto anche ieri in occasione del derby Empoli - Fiorentina.

Lasciati anche vari mazzi di fiori, candele, disegni e biglietti appoggiati alla recinzione. Su uno dei mazzi di fiori c'è scritto: "Agli eroi morti sul lavoro per colpa dei politici e dei padroni che pensano solo ad arricchirsi". Un altro recita: "L'edilizia è un lavoro serio. Impariamo a dire no e ad accettare i no". Su un cartello arancione la scritta "il dolore non ha colore" e "sangue del nostro sangue". Poco distante anche uno striscione con la scritta: "Fateci un parco. Ci abbiamo sempre voluto un parco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA