Bernini, nominare direttore amministrativo Biotecnopolo Siena

"Abbiamo un presidente ed un cda, dobbiamo nominare un direttore amministrativo e dobbiamo lavorare sull'attività amministrativa e sull'organizzazione concreta della struttura". Così il ministro di Università e ricerca Anna Maria Bernini ha risposto ai giornalisti che le chiedevano a che punto fosse il progetto di nascita del Biotecnopolo a Siena. Bernini ha poi spiegato, rispondendo ai giornalisti, che la competenza per la nomina del direttore amministrativo spetta "agli organi del Biotecnopolo stesso, quindi al consiglio d'amministrazione".

"Credo ci siano stati dei passi in avanti, stiamo modificando lo statuto" ha ribadito Bernini a margine dell'inaugurazione dell'Università per Stranieri di Siena. "Ricordo comunque che il Biotecnopolo è controllato da quattro ministeri e la prima cosa che abbiamo fatto, al tavolo che si è costituito, è stato separare la governance dall'attività tecnico scientifica, questo per ottimizzare la stessa attività tecnico-scientifica e poi per una questione di trasparenza perché parliamo di danari dei cittadini" ha concluso Bernini.



