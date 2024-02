Salvini, 'aziende rispettino le regole del codice degli appalti'

"Uno può fare il codice degli appalti più severo del mondo prevedere le sanzioni più pesanti del mondo, poi però è importante che le aziende rispettino queste norme". Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, a Cagliari per un incontro elettorale a sostegno di Paolo Truzzu, commenta così il tragico incidente avvenuto ieri a Firenze, con cinque operai vittime del crollo.

"So che il ministro del Lavoro porterà in Consiglio dei Ministri ulteriori interventi, con ulteriori controlli, le norme ci sono, sono estremamente rigorose, qua c'è da pregare, c'è da ringraziare i soccorritori e poi c'è da capire perché è successo".

"Che Landini la butti in politica mentre le persone sono ancora sotto le macerie, è veramente triste - aggiunge attaccando il leader della Cgil -. Però voglio sapere perché è successo, se l'azienda ha rispettato tutte le condizioni di sicurezza sul lavoro, se i lavoratori erano tutti nelle migliori condizioni possibili per essere in quel cantiere, perché purtroppo si stanno sentendo cose preoccupanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA