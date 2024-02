Pisa celebra Giacomo Matteotti nel centenario della morte. Dal 23 febbraio all'11 aprile è stato organizzato un programma di iniziative dedicato a tutta la cittadinanza, promosso dal Centro per l'Innovazione e la Diffusione della cultura-Cidic dell'Università di Pisa e dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti. In calendario una mostra, uno spettacolo teatrale, un momento di riflessione con gli studenti delle scuole e tre seminari. Le celebrazioni sono organizzate con la collaborazione della Domus Mazziniana e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - Ambito territoriale della Provincia di Pisa.

Per il rettore dell'Ateneo di Pisa Riccardo Zucchi "la lezione politica, i valori, lo stile antiretorico e sobrio" di Matteotti "hanno ancora molto da insegnarci. Per questo la ricorrenza del centenario della sua morte rappresenta per tutti noi una grande occasione di crescita collettiva". "Il motivo per cui abbiamo deciso di dedicare questa rassegna a Matteotti è spiegato bene nel sottotitolo che abbiamo scelto 'La forza delle idee, i valori della nostra democrazia'" ha detto il direttore del Cidic Saulle Panizza.

Il programma si apre il 23 febbraio con l'inaugurazione della mostra itinerante 'Giacomo Matteotti - Ritratto per immagini' ospitata fino all'11 aprile al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (ingresso gratuito) che ha come obiettivo quello di divulgare nelle giovani generazioni la figura del parlamentare socialista. Sempre il 23 febbraio a Pisa, all'Istituto alberghiero intitolato a Matteotti avrà invece luogo una tavola rotonda sulla figura del parlamentare socialista, protagonisti studenti e insegnanti. Ancora il 23 ci sarà al Teatro Nuovo 'Serata Matteotti' con uno spettacolo che vedrà, nella prima parte protagonista l'attrice Valentina Lodovini che racconterà i dodici anni d'amore tra Matteotti e la moglie Velia, nella seconda un incontro dedicato a Matteotti e alle vittime del fascismo di e con Aldo Cazzullo. A marzo i tre seminari: uno dedicato a Matteotti e il socialismo (7 marzo), uno alla figura del giurista Matteotti (il 13) e l'ultimo su Matteotti nemico di Mussolini (il 27).



