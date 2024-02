Morto Giuseppe Matulli, fu vicesindaco Firenze e sottosegretario

Morto a 85 anni Giuseppe Matulli, per tutti Beppe, a lungo punto di riferimento nella politica fiorentina, toscana e anche nazionale. Ex deputato Dc, di cui è stato anche segretario del partito in Toscana, e sottosegretario alla Pubblica istruzione, Matulli fu anche consigliere regionale in Toscana, vicesindaco di Firenze per sette anni nelle giunte guidate da Leonardo Domenici, ed è stato tra gli artefici del progetto delle tramvie fiorentine. Ha anche ricoperto l'incarico di sindaco di Marradi (Firenze), suo comune natio, e presidente provinciale di Firenze del Ppi. Negli ultimi anni è stato presidente dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana.





