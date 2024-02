Carnevale Viareggio, minaccia pioggia non ferma sfilata carri

Sfilata sui viali a mare sotto la minaccia della pioggia, caduta in maniera lieve solo verso la fine della manifestazione, per il terzo corso mascherato del Carnevale di Viareggio. Nove i carri di prima categoria, quattro quelli di seconda, otto le mascherate in gruppo e otto quelle isolate, insieme alle pedane aggregative.

Ospite del terzo corso in tribuna in piazza Mazzini, con la famiglia, è stato il sindaco di Firenze Dario Nardella che lo scorso gennaio ha accolto in piazza della Signoria Burlamacco e Ondina.

"Da quando sono sindaco è la terza volta che vengo a vedere il Carnevale di Viareggio - ha detto -, è senza dubbio una manifestazione tra le più importanti della nostra regione e sono felice della preziosa collaborazione che abbiamo instaurato con la presidente della Fondazione e Carnevale, Maria Lina Marcucci, che ha grande merito per la buona riuscita dell'evento". Nella mattinata, alle 12, alla Galleria d'arte moderna e contemporanea "Lorenzo Viani" è stato consegnato dalla Fondazione Carnevale il premio Ondina d'oro alla giornalista e conduttrice Marianna Aprile. Anche quest'anno Avis ha preso parte al Carnevale di Viareggio, quattrocento volontari provenienti da diverse regioni erano presenti per la campagna "Mettiti in gioco, dona il sangue" lanciata recentemente dall'associazione per spingere le nuove generazioni a donare il sangue. Il prossimo appuntamento con il Carnevale viareggino è martedì 13 per il quarto corso, alle 15, con diretta televisiva nazionale su Rai Tre.



