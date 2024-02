Per il Chianti Classico due giorni di anteprima a Firenze

Record di espositori per la 31/a Chianti Classico Collection, l'anteprima del celebre vino toscano che torna alla Stazione Leopolda di Firenze giovedì 15 e venerdì 16 febbraio: saranno 211 le aziende del Gallo Nero presenti, per un totale di 773 etichette in degustazione, di cui 172 Chianti Classico Riserva e 151 Gran Selezione, con 36 campioni in anteprima della vendemmia 2023.

Novità di quest'anno, afferma in una nota il Consorzio Vino Chianti Classico che quest'anno celebra il centenario della sua fondazione, è il ritorno all'apertura al pubblico per l'intera giornata del 16 febbraio, con la possibilità per tutti gli ospiti della manifestazione di portare a casa alcuni dei Chianti Classico degustati, grazie alla prevista vendita al pubblico di una selezione delle etichette presentate nell'ambito della Leopolda.

Come di consueto, la Collection prevede anche alcuni momenti di approfondimento per gli operatori del settore e la stampa: il seminario 'Dieci anni di Gran Selezione' nella prima giornata, e un approfondimento sull'Olio Dop Chianti Classico nella seconda.

Infine, sarà presentata in anteprima la mostra 'Chianti Classico Century', che ripercorre i primi cento anni del Consorzio attraverso il pensiero dei suoi presidenti.



