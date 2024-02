Molotov al consolato Usa a Firenze, perquisito un ventenne

Una perquisizione è stata eseguita la notte scorsa nell'ambito delle indagini, coordinate dalla Dda di Firenze, sulle due bottiglie incendiarie lanciate nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi contro la sede del consolato Usa a Firenze. La perquisizione, secondo quanto appreso, è stata condotta dai carabinieri del comando di Firenze e del Ros, che conducono le indagini, insieme alla Digos del capoluogo toscano, nei confronti di un ventenne italiano di origine giordana.

Per le indagini sull'azione, al vaglio degli inquirenti i video delle telecamere di sicurezza che la notte dell'azione hanno ripreso una sola persona, col volto coperto, lanciare le molotov in direzione dl consolato. Da ieri poi all'esame, anche della polizia postale, un video di presunta rivendicazione apparso su un canale telegram, 'The whole world is Hamas'.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA