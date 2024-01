In Toscana codice giallo per vento

Un codice giallo per vento con validità dalle ore 20 di oggi, venerdi' 19, e per tutta la giornata di domani, sabato 20 gennaio, e che interessera' tutta la zona centro meridionale della Toscana, inclusa la costa, e' stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale.

Confermato inoltre il codice giallo per neve, valido dalle ore 14 fino alla mezzanotte di oggi, ed esteso fino alla mezzanotte di domani, quello per vento riguardante Appennino e zone sottovento (alto Mugello), Arcipelago, tratto di costa tra Livorno e Piombino e rilievi collinari centro meridionali.

Previsto infatti l'ingresso di aria fredda da nord dal pomeriggio di oggi con nevicate deboli o solo temporaneamente moderate sui versanti emiliano romagnoli dell'Appennino. Venti di Grecale in rinforzo.



