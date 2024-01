Carnevale a Firenze, intesa con Venezia e Viareggio

Torna il 27 e 28 gennaio il Carnevale di Firenze e celebra l'edizione 2024 con una doppia collaborazione, Venezia e Viareggio, regine delle feste italiane di questo tipo: l'associazione Il Carnevale di Firenze è riuscita ad accordarsi con la città lagunare e la stilista Antonia Sautter, ideatrice del 'Ballo del Doge' e con la Fondazione del Carnevale d Viareggio.

Quest'anno il tema è 'Regine a Palazzo - Il potere della gioia': la due giorni si aprirà la sera del 27 gennaio con il Gran galà di Palazzo Vecchio, evento a fine beneficio, i cui proventi verranno devoluti a sostegno del progetto Villa Lorenzo e You foundation-rducation for children in need. Il giorno successivo in programma una sfilata di gruppi di artisti provenienti da tutta Italia che, partendo da Santa Maria Novella, raggiungeranno piazza della Signoria per un'iniziativa che prevede anche il concorso per le maschere più creative.

"Questa festa fa parte del Dna di Firenze", è stato sottolineato dai vertici dell'associazione Il Carnevale di Firenze. "La sfilata-show che ho ideato per questa occasione si divide in due parti - ha affermato Sautter -. La prima racconta alcune delle protagoniste della storia che hanno fatto grande Firenze, dalla caparbia Caterina de Medici alla sofisticata Elettrice Palatina, o che hanno contribuito a dare visibilità alle donne, ispirando le generazioni future a occupare sempre più e meglio il palcoscenico della vita pubblica. Nella seconda parte, sfileranno invece le regine a me più care, quelle dell'immaginario, che raccontano un'arte tutta femminile, di cui abbiamo estremo bisogno: quella della gioia e della leggerezza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA