Cavallo imbizzarrito nel centro di Lucca per scoppio petardo

Singolare incidente questa mattina in piazza Napoleone nel centro storico di Lucca dove il cavallo di Marika Iavarone, la fiaccheraia che accompagna i turisti in carrozza, mentre stava trainando il calesse si è imbizzarrito dopo aver calpestato un petardo rimasto per terra, facendolo esplodere.

Spaventato dal botto, Mario, questo il nome del cavallo, è andato fuori controllo, urtando prima con il calesse l'auto di un istituto privato di vigilanza e dopo una panchina sul lato di via Vittorio Emanuele. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone ed anche il cavallo, che è stato poi è stato riportato alla calma, non si è ferito.



