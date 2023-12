Preso a pugni e rapinato in centro a Firenze, 37enne in ospedale

Preso e pugni e rapinato nel centro di Firenze. E' accaduto ieri sera intorno alle 23 in via Guelfa, vittima un 37enne albanese che è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova.

A dare l'allarme è stata una passante che ha assistito all'aggressione e ha chiamato carabinieri e 118. Il 37enne, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che, dopo averlo preso a pugni gli ha rubato 600 euro, prima di allontanarsi per le strade del centro storico. Al vaglio degli investigatori le immagini del sistema di videosorveglianza per individuare l'aggressore.



