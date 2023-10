A Lucca Summer Festival unica data italiana 2024 di Ed Sheeran

Ed Sheeran ha scelto il Lucca Summer Festival per la sua unica data italiana del 2024.

La data è quella di sabato 8 giugno: la pop star britannica sarà ospite sul palco di fianco alle Mura di Lucca per inaugurare l'edizione 2024. L'artista torna finalmente in Italia con il '+ - = ö X Tour' (The Mathematics Tour). Da alle ore 9 di mercoledì 18 ottobre 2023 alle ore 23:59 di giovedì 19 ottobre 2023 i biglietti saranno disponibili su 105.net/ mentre dalle ore 11 di venerdì 20 ottobre 2023 saranno disponibili su https://www.ticketone.it/.

Con i suoi 56 milioni di album e 150 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, l'artista inglese ha ricevuto 1 Brit Billion Gold Award, 4 Grammy, 4 Ivor Novello, 7 Brit Awards (incluse due vittorie consecutive per "Global Success" nel 2018 e nel 2019), 7 Billboard Awards e molto altro ancora, si spiega in una nota. Fino ad oggi, il suo terzo album in studio 'ö' rimane il disco più venduto di sempre da un artista maschile nel Regno Unito, mentre il suo singolo 'Shape of You' mantiene ancora lo status di brano più ascoltato nella cronologia di Spotify. Con sette album consecutivi al primo posto negli UK, '+' (2011), 'x' (2014), 'ö' (2017), 'No.6 Collaborations Project' (2019), '=' (2021), '-' (2023) e Autumn Variations (2023) - Ed Sheeran continua ad affermarsi una delle pop star più richieste a livello globale.



