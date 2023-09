Tragica cena in un campeggio nel territorio di Orbetello (Grosseto). Un 51enne di Firenze, geometra, è morto domenica sera rimanendo soffocato da un boccone di bistecca.

Subito sono scattati i soccorsi, è stata tentata la manovra di Heimlich, ma quando è arrivata l'ambulanza l'uomo era già in arresto cardiaco e non è stato possibile salvarlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA