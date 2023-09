A Museo 900 Firenze Mapplethorpe a confronto con Alinari

Dal 23 settembre al 14 febbraio il Museo Novecento di Firenze rende omaggio al celebre fotografo newyorkese Robert Mapplethorpe con un confronto inedito con gli scatti di Wilhelm von Gloeden e una selezione di fotografie dall'Archivio Alinari.

Ospitata negli spazi espositivi al primo e al secondo piano del Museo, la mostra 'Beauty and Desire' mette al centro una selezione di circa cinquanta fotografie di Mapplethorpe, sottolineando il legame della sua ricerca con la classicità e il suo approccio scultoreo al mezzo fotografico, reso evidente tanto nello studio del nudo maschile e femminile, quanto nella natura morta. A partire da questo focus, il lavoro di Mapplethorpe è messo a confronto con alcune fotografie risalenti alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento, provenienti dagli Archivi Alinari. Fra queste, ci sono alcune immagini del barone Wilhelm von Gloeden, tra i pionieri della 'staged photography' e punto di riferimento per alcune fotografie di Mapplethorpe. "È con grande soddisfazione che inauguriamo Beauty and Desire, la straordinaria mostra incentrata sull'opera fotografica di Robert Mapplethorpe e del barone von Gloeden, a cui vanno ad aggiungersi foto storiche dell'archivio Alinari — ha commentato Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento —.

Questo è un progetto che abbiamo voluto per celebrare i quarant'anni dalla grande mostra realizzata a Firenze nel 1983, che fece conoscere la potenza e purezza degli scatti di Mapplethorpe a tutti i fiorentini e non solo. Beauty and Desire inoltre conferma la volontà del Museo Novecento di essere ponte tra la fotografia agli albori del Novecento e l'arte contemporanea". Giorgio van Straten, presidente della Fondazione Alinari ha ricordato che "gli archivi Alinari sono uno straordinario patrimonio culturale del passato, ma questa mostra chiarisce come quel passato abbia continuato a interagire con la contemporaneità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA