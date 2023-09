Una ciclovia come brand turistico della Valdinievole

Potrebbe essere la ciclovia, un grande anello ciclopedonale lungo 72 chilometri che mette in comunicazione 11 diversi comuni, a costituire il nuovo brand turistico territoriale della Valdinievole, in provincia di Pistoia. Lo prevede il progetto commissionato dalla Fondazione Caript e firmato dallo studio Stefano Boeri Architetti, presentato oggi a Pistoia.

Il progetto, che prevede il potenziamento dei collegamenti viari e ferroviari e l'attuazione di interventi di valorizzazione territoriale, dei siti produttivi e d'interesse, anche attraverso il lancio del brand 'Naturalmente Valdinievole', ha come caratteristica distintiva proprio la grande ciclovia. "La Valdinievole ospita una costellazione di borghi e edifici storici, di paesaggi naturali e antropizzati, di eccellenze sul territorio che ne fanno un luogo ideale per un eco-turismo colto e sostenibile, attento alla varietà dei luoghi e al loro valore distintivo - spiega Stefano Boeri -. Il filo che legherà questo sistema di paesaggi può diventare la scintilla per riaccendere l'attenzione internazionale su un territorio denso di qualità ambientali e culturali".

Alla presentazione del masterplan sono intervenuti i sindaci degli 11 comuni interessati. Prematuro, al momento, parlare di tempi per la realizzazione, ma l'accordo di massima sembra esserci, anche a dispetto dei campanilismi. "Il nostro intento sottolinea Lorenzo Zogheri, presidente di Fondazione Caript - è stato di offrire un importante contributo in termini di idee e progettualità per lo sviluppo della Valdinievole. La proposta, condivisa con le amministrazioni locali, è incentrata su temi che sono per noi fondamentali: sostenibilità ambientale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale, identità e coesione come elementi centrali nella competizione tra territori" . Partendo dalle criticità e dalle potenzialità del territorio interessato, il progetto - è stato spiegato -mira a delineare una prospettiva comune, che metta insieme poli d'attrazione, eccellenze e paesaggi dal punto di vista fisico, sociale, ambientale ed energetico, su un'area estesa per oltre 260 chilometri quadrati e con 120mila residenti.



