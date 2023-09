Incendio all'Argentario vicino alle case, c'è ipotesi di dolo

Potrebbe esser stato di origine dolosa l'incendio divampato stamani a Monte Argentario (Grosseto) distruggendo almeno cinque ettari di macchia mediterranea a ridosso dell'abitato di Porto Santo Stefano dove alcune case sono state minacciate dalle fiamme, avvicinatesi fino a 50 metri. Accertamenti sulle cause delle fiamme, partite da un campo, sono in corso. Nell'emergenza sono state evacuate dalle abitazioni circa 400 persone, rimaste fuori casa per un'ora. L'incendio è stato domato grazie a un notevole impegno da parte dei vigili del fuoco, con rinforzi da Siena e Livorno, e del personale Aib coordinato dalla protezione civile regionale. Decisivo l'impiego di un Canadair e tre elicotteri antincendio. Il vento che spirava da sud ha spinto il fuoco dalle alture verso le abitazioni e residence. I vigili del fuoco hanno presidiato le case che per precauzione sono state temporaneamente fatte lasciare. Dall'alto hanno agito l'elicottero dei vigili del fuoco con base a Arezzo Drago 60 e due elicotteri della Regione per coadiuvare le squadre a terra nell'opera di spegnimento, più il Canadair.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA