In 10mila a Carrara per concerto Gabbani,sul palco anche Bocelli

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 10 SET - Diecimila persone a Marina di Carrara (Massa Carrara) per assistere al concerto di Francesco Gabbani, che ha festeggiato il suo compleanno nel migliore dei modi: attorniato dall'affetto dei suoi sostenitori. Grande sorpresa la presenza sul palco, alle 23, di Andrea Bocelli, che Gabbani ha accompagnato al piano in un'emozionante performance del Nessun Dorma. Il concerto, iniziato con Amen, ha visto in scaletta i suoi più grandi successi alternarsi a brani meno conosciuti al grande pubblico, come Per tornare liberi o Clandestino. Canzoni che per Gabbani hanno un forte legame con la sua città nella quale è cresciuto, sia artisticamente che come uomo, e che ancora oggi sa emozionarlo quotidianamente, con le sue bellezze contenute tra il mare e le Alpi Apuane. Sul palco Gabbani era accompagnato dalla sua band, Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra). L'evento ha visto un allestimento imponente con un grande palco dove una forza lavoro di oltre 200 addetti, tra montatori, light designer, ingegneri ,facchini e tecnici ed eccellenze come il direttore della fotografia Francesco delle Cave. "Voglio ringraziare a nome di tutta la città Francesco Gabbani e la sua band per lo straordinario spettacolo che hanno offerto - il commento della sindaca Serena Arrighi -. Francesco non è solo un eccezionale artista, ma è anche un carrarino che ama la sua città e ieri sera lo ha dimostrato una volta di più.

Ci tengo a ringraziare anche tutto lo staff di Gabbani, il suo management e le tantissime persone che hanno lavorato per mettere in scena a Marina di Carrara un evento di questa portata. Grazie poi alle donne e agli uomini di Imm-CarraraFiere, di Nausicaa, della nostra protezione civile, dell'ufficio Cultura, di tutto il Comune e, non ultimi, ai professionisti di Carrara che hanno gestito il food and beverage: tutti loro assieme hanno collaborato alla perfetta riuscita di una serata indimenticabile".



