Venduta a Firenze storica villa Selva e Guasto

Nuovo, unico, proprietario per la villa Selva e Guasto, sulle colline di Firenze, in via San Leonardo: la storica dimora, anche conosciuta come villa Dolgoroukoff, spiega in una nota Lionard luxury real estate che ne ha curato la vendita, "dal nome della misteriosa principessa russa a cui appartenne agli inizi del Novecento", è stata ceduta a un cliente che è riuscito ad acquistare tutta la proprietà, tre immobili per complessivi 2mila mq di interni e 20mila mq di esterni, dopo che nel secolo scorso era stata suddivisa in più appartamenti.

Benché la "maestosa facciata", spiega sempre Lionard , "presenti le caratteristiche architettoniche tipiche delle ville del XVII secolo, ricche di decorazioni barocche, la sua origine è più antica: ai primi del XV secolo risulta di proprietà della famiglia Galilei che la venderanno nel 1480 a Bernardo di Simone Canigiani, personaggio noto nella Firenze del tempo per aver rivestito ruoli di governo, nonché amico intimo del filosofo e umanista Marsilio Ficino. Nel 1562 la figlia di un altro Bernardo Canigiani la portava in dote alla nobile famiglia dei Rucellai".

La scenografica facciata della villa presenta una scala in pietra a doppia rampa a tenaglia che consente di raggiungere il piano nobile, mentre, a livello di terreno, un portone immette nella corte centrale attorno a cui si sviluppa l'edificio. La villa è circondata da un parco con giardini all'italiana. Fa parte della proprietà una cappella in stile tardo seicentesco.





