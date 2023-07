Sciopero dei forestali, protesta con motoseghe accese a Firenze

Sciopero con presidio oggi a Firenze degli operai forestali per il rinnovo dell'integrativo regionale scaduto a dicembre 2022: la delegazione sindacale con Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil ha incontrato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che, secondo quanto riportano i sindacati, ha preso l'impegno di un aggiornamento entro e non oltre 10 giorni sulla questione.

Oltre 150 i forestali accorsi a Firenze da tutta la Toscana, con tanto di rumorose e scenografiche motoseghe al seguito. La protesta ha fatto base in piazza Duomo. "Noi non siamo disposti a fare sconti a nessuno - affermano Flai, Fai e Uila -, il rispetto del lavoro passa prima dal rinnovo dei contratti; i lavoratori non possono diventare ostaggio di una governance inefficiente. Il tempo è scaduto. Senza risposte certe, le mobilitazioni proseguiranno".

Lo sciopero, che ha avuto "percentuali bulgare" secondo i sindacati, è arrivato "dopo mesi di trattative - si legge in una nota delle organizzazioni - e dopo un indegno rimpallo di responsabilità sulle risorse necessarie al rinnovo fra Regione ed enti locali presso cui operano i Forestali".



