Oltre 200 spettacoli in 20 località della Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 06 LUG - Giobbe Covatta, Lella Costa, Federico Buffa, Andrea Pennacchi, Paolo Hendel, Leo Gassmann, Giovanni Scifoni, Paolo Migone, L'Orchestra della Toscana, I Sacchi di Sabbia, Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, Stefano 'Cocco' Cantini, Andrea Kaemmerle, Andrea Chimenti, Gli Omini, gli Skiantos, Ginevra Di Marco, Gaia Nanni, l'Orchestra Mutietnica di Arezzo, i Modena City Ramblers sono alcuni tra i protagonisti degli oltre 200 appuntamenti che fino a settembre animeranno circa 20 località in sei province della Toscana grazie all'attività programmata dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus per l'estate 2023.

Spettacoli di teatro, musica, danza e circo contemporaneo, laboratori, letture e molte altre iniziative vedranno piazze, giardini, musei, ville e pievi della Toscana riempirsi di arti, poesia, parole e immagini. Le attività estive della Fondazione Toscana Spettacolo da giugno a settembre 2023 coinvolgono i territori di Lucca, Massa, Altopascio, Castelnuovo Berardenga, Forte dei Marmi, Gaiole in Chianti, Castellina in Chianti, Monteriggioni, Montemurlo, Agliana, Pietrasanta, Montignoso, Sovicille, Coreglia Antelminelli, Piazza al Serchio, Viareggio, Castelnuovo di Garfagnana, San Pellegrino in Alpe, Barga, Castelfranco Piandiscò, interessando anche quartieri, frazioni e località decentrate per favorire la socialità e la fruizione culturale anche nelle zone periferiche. (ANSA).