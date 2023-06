Da Pontormo a Fattori, nuovo percorso Casa museo Ivan Bruschi

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Si intitola "Da Pontormo a Fattori. Le stanze dell'arte. Un rinnovato percorso museale, opere dalle collezioni Intesa Sanpaolo" il nuovo percorso espositivo permanente di Casa museo Ivan Bruschi ad Arezzo che da oggi è visibile al pubblico. Reso possibile grazie all'importante acquisizione di quadri provenienti dal patrimonio artistico della banca, il percorso arricchisce gli ambienti con una quadreria che presenta importanti artisti tra Cinquecento e Ottocento.

Sono 11 i dipinti che si aggiungono alle 40 opere già concesse in comodato da Intesa Sanpaolo alla Fondazione Bruschi.

Ad accogliere i visitatori, al primo piano, è stata collocata la tavola dell'Annunciazione del Bronzino. Completano la sala Leda con Castore e Clitemnestra di Giuliano Bugiardini e il ritratto del cardinal Giulio de' Medici del Pontormo. Il secondo piano, insieme ai già presenti ritratti eseguiti da Pietro Benvenuti, ospita un nuovo cospicuo nucleo di dipinti dell'Ottocento.

Spiccano i tre dipinti di Giovanni Fattori. In aggiunta verrà inoltre esposta la tempera su tavola trecentesca raffigurante la Madonna col Bambino di Giovanni da Pisa. "La Fondazione Bruschi in sinergia con Intesa Sanpaolo, è animata dalla volontà di valorizzare la programmazione artistica e culturale della nostra Casa Museo in una logica di interesse sempre più di livello nazionale, come emerge dal nuovo percorso espositivo inaugurato - sottolinea Luca Benvenuti, presidente della Fondazione Ivan Bruschi. "La Banca si prende cura delle proprie raccolte d'arte grazie a iniziative volte a raccontare e a mettere a disposizione del pubblico i capolavori che ne fanno parte, molti dei quali sono ospitati alle Gallerie d'Italia", ha commentato Michele Coppola, Executive director arte, cultura e beni storici Intesa Sanpaolo. (ANSA).