Tralci di vite 'invadono' Palazzo Chigi Zondadari a Siena

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - Àitason è la nuova opera di Paolo William Tamburella che inaugura la seconda edizione di Cortemporanea, il progetto che trasforma la corte e i saloni di Palazzo Chigi Zondadari, in piazza del Campo a Siena, in un luogo espositivo dedicato a lavori site-specific di artisti italiani e internazionali.

Àitason, vsibile fino al 5 novembre, è un tripudio di tralci di vite che si snodano dalla corte del Palazzo attraverso le sale del piano nobile in un movimento il cui ritmo sembra animare una danza nel salone da ballo. Una moltitudine di rami, uniti in un intreccio continuo, si arrampica e si espande intorno a finestre, balconi e opere della collezione di Palazzo Chigi Zondadari, in un rapporto dialettico nel quale la forza delle architetture settecentesche e quella della natura si confrontano in un simbolico abbraccio.

"L'opera di Paolo William Tamburella rinnova la volontà di attivare la casa-museo - afferma Flavio Misciattelli, presidente della Fondazione Palazzo Chigi Zondadari e promotore di Cortemporanea -, per interpretare liberamente lo spazio e aprirla alla comunità attraverso progetti di arte contemporanea con l'obiettivo di continuare l'incontro tra presente e passato, in cui le suggestioni reciproche possono diventare un'occasione di stimolo e conoscenza".

Palazzo Chigi Zondadari, l'ultimo ad essere stato edificato in piazza del Campo, è uno dei più grandi edifici della città esempio del barocco romano, la cui unicità consiste nel cortile interno a pianta regolare. (ANSA).