Prosegue maltempo in Toscana, domani attesi temporali sparsi

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - In Toscana ancora maltempo, con l'allerta in codice giallo confermata fino alle 22 di oggi e temporali sparsi previsti per domani mercoledì 7 giugno. Lo riporta la protezione civile.

In particolare oggi, martedì 6 giugno, c'è ancora tempo instabile con rovesci o temporali sparsi, localmente anche a forte intensità. Poi domani le condizioni meteorologiche saranno in via di miglioramento, tuttavia, avvisa la Protezione civile regionale, saranno possibili temporali nel pomeriggio sulle zone interne, con intensità generalmente moderata. Solo occasionalmente potranno verificarsi forti e possibili colpi di vento e grandinate. (ANSA).