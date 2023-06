Lite in strada in centro a Firenze, un ferito

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - Lite degenerata in un'aggressione stamani intorno alle 6 in via Sant'Antonino, angolo via Faenza, nel quartiere di San Lorenzo in centro a Firenze: due le persone coinvolte una delle quali è finita in ospedale mentre l'altra è fuggita. Il ferito, un 36enne marocchino irregolare in Italia, trasportato dal 118 all'ospedale di Santa Maria Nuova, è stato giudicato guaribile in 10 giorni a causa di una contusione a un braccio e al setto nasale, e una ferita alla nuca probabilmente causata da una bottigliata. L'uomo, si spiega dai carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti, verrà denunciato per violazione della normativa sull'immigrazione.

Da quanto spiegato dall'Arma, i militari sono intervenuti con il nucleo radiomobile a seguito di una segnalazione di due persone che si stavano aggredendo. In via Sant'Antonino il 118 ha soccorso il 36enne mentre la seconda persona coinvolta nella lite non è stata rintracciata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle investigazioni scientifiche che hanno repertato alcuni cocci di vetro e tracce di sangue.

Le indagini, si spiega, sono tuttora in corso anche per accertare le origini della lite. (ANSA).