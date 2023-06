Conference: tegola per Italiano, Castrovilli non ce la fa

(ANSA) - BOLOGNA, 06 GIU - A 24 ore dalla finale di Conference League con il West Ham, una brutta tegola per il tecnico Vincenzo Italiano: non ci sarà, infatti, Gaetano Castrovilli.

Lo ha confermato lo stesso Italiano, nella conferenza stampa prepartita allo stadio di Praga. "Ha accusato un fastidio - dice il tecnico - non ha recuperato al massimo quindi non ce l'abbiamo a disposizione". (ANSA).