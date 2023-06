Droga,vede Cc e getta panetti di hashish, arrestato alle Cascine

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - Al Parco delle Cascine di Firenze i carabinieri hanno arrestato in flagranza per droga un marocchino di 36 anni che si spostava in bicicletta in modo sospetto. Quando si è avvicinata una Gazzella dell'Arma ha tentato di allontanarsi velocemente gettando via due panetti di hashish per un peso totale di 2 etti. E' stato raggiunto e fermato dai militari i quali, oltre a recuperare i panetti, gli hanno trovato nella tasca destra dei pantaloni altri 10 grammi di hashish e 0,4 di cocaina, più 100 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento di spaccio. L'arresto è scattato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le forze dell'ordine conoscono il soggetto per reati dello stesso genere.

Domani l'udienza per direttissima al tribunale di Firenze.

(ANSA).