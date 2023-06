Atletica: Golden Gala; peso, Fabbri trionfa a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - Il fiorentino Leonardo Fabbri vince nel lancio del peso al Golden Gala, che si svolge proprio a Firenze, in uno stadio Ridolfi esaurito. Il pesista azzurro centra la seconda prestazione della carriera con 21,73 e batte i mostri sacri, a partire dalla doppia coppia di bi-campioni del mondo, il neozelandese Tom Walsh (21,69) e lo statunitense Joe Kovacs (quarto con 21,55), che al quinto turno è stato superato dal ceco Tomas Stanek (21,64).

Dopo il successo di Andy Diaz, anche Fabbri si prende gli applausi del pubblico. È la prima volta che due italiani vincono contemporaneamente in un meeting della Diamond League.

Serie in crescita per Fabbri: 21,29, 21,45, nullo, 21,73, due nulli finali. (ANSA).