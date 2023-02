Rosai e Faraoni, un libro e dipinti a Farsettiarte

(ANSA) - PRATO, 13 FEB - Il ruolo di Ottone Rosai e Enzo Faraoni nella guerra di Liberazione è il tema di cui si parlerà mercoledì 15 febbraio alle 17,30 alla Farsettiarte di Prato in occasione della presentazione del libro del giornalista Nicola Coccia, 'Strage al Masso delle Fate. Ottone Rosai, Bogardo Buricchi e Enzo Faraoni dal 1933 alla Liberazione di Firenze'.

Nell'occasione sarà anche allestita una mostra di opere di Ottone Rosai e Enzo Faraoni.

Il volume, edito da Ets, è il frutto di 15 anni di ricerche e interviste ai protagonisti del più importante attacco partigiano alle linee ferroviarie dell'Italia centrale e alla fabbrica di dinamite. Il libro racconta sia la Liberazione di Firenze sia quella di Prato, ad opera della Brigata Buricchi: il comandante militare del Comitato di Liberazione di Prato proseguì la lotta partigiana arruolandosi nel controspionaggio americano fino alla cattura del famigerato Mario Carità. In questo tempo, in cui i fiorentini e pratesi erano assetati di arte e libertà un ruolo essenziale lo hanno avuto gli artisti.

Alla presentazione interverranno, con Coccia, l'assessore alla cultura del Comune di Prato Simone Mangani e Marco Fagioli.

