Rubata statua di Gesù da presepe Duomo, Cc la ritrovano

(ANSA) - FIRENZE, 29 DIC - E' stata ritrovata dai carabinieri la statua di Gesù Bambino rubata la notte scorsa dal presepe allestito davanti al Duomo di Firenze. Il nucleo operativo della compagnia di Firenze, anche grazie alle telecamere, l'ha ritrovata in via Nazionale, nei pressi della veranda esterna di un ristorante. Le indagini hanno stabilito che ha agito un gruppo di otto giovani, e non solo tre come risultava in precedenza, i quali dopo il furto da parte di uno di loro, si sono dileguati per le vie cittadine facendo anche dei selfie e tenendo nascosto il manufatto sotto i vestiti, poi si sono dispersi lungo via della Scala, nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. La statua di Gesù Bambino è stata riconsegnata all'Opera del Duomo e ricollocata nel presepe che rimarrà allestito fino all'Epifania. Il direttore dell'Opera Lorenzo Luchetti, ricevendo la scultura, ha ringraziato i carabinieri. (ANSA).