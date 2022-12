Centenario Italo Calvino, l'omaggio di Castiglione della Pescaia

(ANSA) - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GROSSETO), 19 DIC - Una serie di eventi lungo tutto l'arco del 2023, e il conferimento della cittadinanza onoraria postuma, per celebrare Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori e pensatori italiani ed europei del '900, nel centenario della sua nascita (15 ottobre 1923). E' quanto annunciato dal Comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto). Presentato oggi il progetto dal sindaco Elena Nappi, insieme, tra gli altri, al presidente dell'associazione Agimus Gloria Mazzi.

"Abbiamo definito un cartellone di appuntamenti - spiega Nappi - con il preciso obiettivo di ricordare a castiglionesi ed ospiti che il nostro paese era stato scelto da Calvino come luogo del cuore, per questo motivo la Giunta ha deciso di concedere la cittadinanza visti i suoi importanti trascorsi letterari e la sua volontà di riposare per sempre nel nostro cimitero. Quello che per tutti è uno dei maggiori narratori e prosatori del XX secolo, per Castiglione della Pescaia è un cittadino illustre che ha vissuto in mezzo ai castiglionesi per buona parte della sua vita e noi vogliamo omaggiarlo attraverso incontri, spettacoli teatrali, mostre in cui saranno rivelati anche aspetti ancora sconosciuti di questo scrittore che ci ha lasciato in eredità una delle letterature più apprezzate del terzo millennio".

Nappi ricorda che "la pineta di Roccamare, per stessa ammissione dello scrittore in molte interviste, ha realmente influito sul suo modo di pensare, investendo tutta la sua produzione letteraria e proprio in occasione di questo importante anniversario potremo viaggiare alla scoperta delle radici dell'uomo di narrativa che è diventato storia anche grazie al patrimonio paesaggistico offerto come musa da Castiglione della Pescaia".

Nella Biblioteca a lui dedicata si terranno tre incontri fissi mensili per presentare i suoi romanzi e le fiabe italiane attraverso rappresentazioni teatrali. Accanto a questi appuntamenti ogni mese ci saranno eventi che coinvolgeranno anche manifestazioni protagoniste del cartellone turistico castiglionese come il Grey Cat jazz festival, I luoghi del tempo e la Musica di mare. (ANSA).