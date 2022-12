Teschio umano ritrovato in un terreno a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 08 DIC - Un teschio umano, probabilmente molto datato, è stato ritrovato poco fa da alcuni operai in un terreno in via Bolognese vecchia, a Firenze. Sul posto è intervenuta la polizia per gli accertamenti. Oltre al teschio, nello stesso terreno è stato poi ritrovato anche un pezzo di osso. Tutti i resti sono stati portati all'istituto di medicina legale di Firenze. (ANSA).