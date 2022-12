Natixis e L&B financial advisor di Leitner in Pisamover

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Natixis Cib e L&B Partners hanno assistito Leitner nella cessione del 72% del capitale sociale di Pisamover., società concessionaria responsabile della progettazione esecutiva, realizzazione, esercizio e manutenzione del collegamento tra l'Aeroporto Internazionale Galileo Galilei Pisa e la Stazione Ferroviaria di Pisa Centrale, a Meridiam Europe IV A SAS, società specializzata nello sviluppo, finanziamento e gestione di progetti infrastrutturali.

Natixis CIB, con un team guidato dall' Head of Infrastructure Finance Roberto Massarenti e composto dall'Executive Director Cristiano Viti e dal Vice President Edward Cesaroni, e L&B Partners S.p.A., con un team composto dal Director Stefano Galbusera e dall'Analyst Antonio Paternostro, hanno congiuntamente supportato Leitner S.p.A., in qualità di financial advisor, in tutte le attività di M&A, inclusa la negoziazione e la strutturazione dell'operazione. (ANSA).