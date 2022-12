Jamiroquai,Bon Iver e Alt-J a La Prima estate

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 07 DIC - La Prima estate torna nel 2023 con una formula nuova, sviluppata su due weekend, e annuncia i primi tre headliners: Jamiroquai, Bon Iver e Alt J.

La Prima Estate, si spiega in una nota, rinnova infatti la propria volontà di non essere solo un festival musicale, ma una vera e propria vacanza. Le experience collaterali spazieranno dal mondo dello sport a quello dell'enogastronomia e si svolgeranno durante la giornata, in prossimità del Parco di BussolaDomani. Il primo weekend sarà quello del 16-17-18 giugno e avrà come protagonista, nella serata di sabato 17 Bon Iver, la band di Justin Vernon. Il secondo weekend, 23-24-25 giugno, si aprirà venerdì 23 giugno con gli Alt-J, altra band culto dell'alternative rock. La sera dopo, sabato 24, salirà sul palco di Lido di Camaiore Jamiroquai.

La formula dei due weekend permetterà al pubblico di rimanere in Versilia più giorni, per questo saranno in disponibili fin da subito abbonamenti smart per seguire tutte e tre le serate di entrambi i week end. "Dopo il successo dello scorso anno siamo entusiasti di annunciare i primi nomi di un cartellone che riserva ancora grandi sorprese per il pubblico", ha dichiarato Mimmo D'Alessandro, ceo di D'Alessandro e Galli, che dopo aver ideato il festival ne cura l'organizzazione. "Il nostro litorale è pronto ad accogliere nuovamente la grande musica a BussolaDomani", commenta il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci. (ANSA).