Maltempo: in Toscana codice giallo per rischio idrogeologico

(ANSA) - FIRENZE, 06 DIC - Ancora maltempo in Toscana, almeno fino alla mattinata di domani. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino alle ore 12 di domani, mercoledì 7 dicembre, il codice giallo per rischio idrogeologico già in atto e valido fino alle ore 20 di stasera, martedì 6 dicembre. Interessata tutta la regione ad eccezione delle aree settentrionali.

Per il proseguo di oggi e fino alla mattinata di domani, mercoledì, precipitazioni sparse sul centro sud della regione, anche a carattere di rovescio o localmente di temporale, più probabili e frequenti sulle province di Arezzo, Siena e Valdarno superiore. (ANSA).