Pnrr: Nardella, a Firenze a breve 88 gare da 800 mln

(ANSA) - FIRENZE, 05 DIC - Sul Pnrr "siamo in linea con i tempi fissati dall'Unione europea. Entro i prossimi 25 giorni noi completeremo un piano di 88 gare del Comune di Firenze per un totale che supera 800 milioni di euro e potrà generare più di mille posti di lavoro diretti". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine della seduta del Consiglio comunale, a proposito dei fondi Pnrr.

Nardella ha poi sottolineato che "Il volume totale di progetti che noi realizzeremo con il Pnnr come Comune di Firenze e Città metropolitana supera i 2 miliardi di euro e ad oggi possiamo dire che se non ci saranno sorprese, se il governo non ci farà delle sorprese o ci bloccherà o ci rallenterà, noi entro la fine del 2023 appalteremo tutte le gare e quindi partiremo con i lavori". "Quindi non so che tipo di problemi abbia il governo, spero che non usi certi argomenti come alibi per giustificare delle inefficienze o delle lentezze delle strutture ministeriali, noi comunque stiamo facendo uno sforzo immane - ha aggiunto -. Fra i progetti più importanti di queste settimane completeremo la gara per le linee della tramvia che ci rimangono, la linea di Bagno a Ripoli e la linea 4, lo stadio, la piscina di San Bartolo che è co-finanziata con la Regione e la scuola Ghiberti. Sono tutte opere che richiedono in certi casi decine e decine di milioni di euro, in qualche caso un centinaio di milioni di euro".

"Noi siamo riusciti ad utilizzare tutti e tre filoni di finanziamento che il governo Draghi negli ultimi giorni di permanenza ha lanciato con le variazioni dei prezzi - ha concluso -. Abbiamo utilizzato le risorse aggiuntive che l'ultimo governo ci ha messo a disposizione per far fronte all'inflazione e all'aumento delle materie prime. Questo per esempio per lo stadio da 157 milioni di euro a quasi 200 milioni di euro ma anche per altre infrastrutture". (ANSA).