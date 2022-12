Nuovo codice giallo in Toscana per temporali forti

(ANSA) - FIRENZE, 05 DIC - La perturbazione in atto continua ad interessare la Toscana con piogge e temporali forti che interesseranno quasi tutta la regione fino a tutta la giornata di domani, martedì 6 dicembre. La Sala operativa della Protezione civile regionale, oltre a confermare il codice giallo emesso ieri e valido fino alle 20 di stasera, ne ha emesso un altro per temporali forti e rischio idrogeologico a partire dalle 8 di domani 6 dicembre, per il resto della giornata.

Per oggi, lunedì, ancora precipitazioni anche a carattere di rovescio o locale temporale più frequenti sulle zone interne e su quelle meridionali. Oggi e domani, possibili temporali, localmente forti, sulla costa centro meridionale e sull'Arcipelago. (ANSA).