Fanno esplodere bancomat a Pisa, bottino da migliaia di euro

(ANSA) - PISA, 04 DIC - Hanno fatto esplodere lo sportello bancomat di una banca alla periferia di Pisa e poi sono fuggiti con alcuni migliaia di euro in contanti. L'episodio è avvenuto stamani intorno alle 4.30. Sulla vicenda indagano i carabinieri che acquisiranno anche le immagini della videosorveglianza urbana e delle telecamere di sicurezza dell'istituto di credito e di altri esercizi commerciali della zona. Ad agire probabilmente una banda composta da più persone che dopo lo scoppio, che ha procurato ingenti danni alla filiale e distrutto una vetrata, hanno arraffato il denaro per poi dileguarsi. Nella stessa zona sempre di notte è stato commesso anche un altro furto ai danni di un negozio di parrucchiera ma non si tratterebbe degli stessi malviventi. (ANSA).