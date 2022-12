Codice giallo in Toscana per temporali e vento

(ANSA) - FIRENZE, 04 DIC - Una estesa circolazione depressionaria continua a interessare la Toscana, per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali e rischio idrogeologico e idraulico valido dalle 20di oggi, domenica 4 dicembre, fino alle 20 di domani, lunedì 5 dicembre.

Dalla sera di oggi, e nel corso della giornata di domani, lunedì, spiega una nota, è previsto un nuovo peggioramento con precipitazioni sparse, anche temporalesche, in estensione dalle zone costiere e dall'Arcipelago alle zone interne settentrionali, e successivamente anche sul resto della regione.

Saranno possibili anche grandinate e forti colpi di vento. Nel corso della serata di domani tendenza al miglioramento con residue precipitazioni sulle zone interne centro meridionali.

(ANSA).