'L'oro di Tsingtau', un'avventura ai confini del mondo

(ANSA) - FIRENZE, 03 DIC - La caccia a un milione di sterline in fondo al mare, un claudicante '007' degli anni Venti e l'amore di due donne implacabili nel difendere le loro passioni.

È 'L'oro di Tsingtau', (PortoSeguroEditore, 334 pagine, 18 Euro), nuovo romanzo del giornalista fiorentino Massimo Del Gigia, già autore di 'In salvo dall'Eden', spy story che ha ricevuto il premio letterario delle Quattro Libertà 'The Amerigo Four Freedoms Award'.

Del Gigia stavolta ha rimesso indietro l'orologio del tempo di cento anni per condurre il lettore in un'avventura ai confini del mondo. Ispirandosi al 'Lohmann Affäre', scandalo politico-militare che sconvolse la Repubblica di Weimar, il plot si dipana tra Germania, Gran Bretagna e il territorio argentino della Terra del Fuoco. In quello scenario si incrociano i destini di Dougal Craig, ex ufficiale della Royal Navy deferito alla corte marziale, di Freya von Stolberg, contessa prussiana dominata da vizio e potere e di Isabel de Montoya, dottoressa sospesa tra rimorso e desiderio.

"L'oro di Tsingtau, - sottolineano gli editori - grazie a una trama avvincente e a un'azione serrata d'impronta cinematografica, offre ai lettori emozioni che sembrano tessute sull'ordito di una fiaba". (ANSA).