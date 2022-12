Nordio annuncia accertamenti sull'inchiesta Open

(ANSA) - FIRENZE, 01 DIC - Sull'inchiesta Open, o meglio sulle carte sequestrate dalla procura fiorentina a uno dei 12 indagati, Marco Carrai, poi trasmesse al Copasir, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato un accertamento "conoscitivo" da parte dell'Ispettorato generale. Lo ha spiegato lo stesso Guardasigilli oggi durante il question time a Palazzo Madama dopo l'interrogazione di Matteo Renzi, annunciata dal leader di Iv il 25 novembre scorso, quando, come indagato, si è presentato al Palazzo di giustizia di Firenze per l'udienza preliminare per l'inchiesta Open.

Al centro della questione la decisione della Cassazione del 18 febbraio scorso quando la Suprema corte ha annullato, per la terza volta e senza più rinvio, il sequestro del materiale effettuato a carico di Carrai, indagato per illecito finanziamento di partito: un provvedimento che, come spiegato a suo tempo dal legale di Carrai, avvocato Massimo Dinoia, imponeva il divieto di diffondere "a chicchesia" quei documenti.

"C'è stata una sentenza della corte di Cassazione - ha detto Renzi oggi in Senato - che ha annullato senza rinvio un sequestro fatto nei confronti di un cittadino, Marco Carrai, un cittadino è stato indagato, per due volte ha fatto ricorso in Corte di Cassazione" che "alla terza l'ha annullata senza rinvio", chiedendo che "si restituisca materiale sequestrato senza trattenimento di copia degli atti. Il pubblico ministero ha scelto di prendere il materiale e di mandarlo al Copasir. Le chiedo se lei sia a conoscenza dei fatti e che provvedimenti intenda prendere nel caso lo ritenga sbagliato. Per noi o è eversivo, o è anarchico oppure è un atto di cialtronaggine.

Quest'ultima la escludo sulle altre due aspetto la sua risposta".

"I fatti che sono stati enunciati nell'interrogazione saranno oggetto di immediato e rigoroso e sottolineo rigoroso accertamento conoscitivo, attraverso l'Ispettorato generale - la risposta di Nordio -. Successivamente, questo dicastero procederà ad una approfondita, e sottolineo approfondita, valutazione di tutti gli elementi acquisiti al fine di assumere le necessarie iniziative". "L'indagine conoscitiva - ha aggiunto Nordio - avrà assoluta priorità nell'attività ispettiva. Le determinazioni che ne deriveranno saranno adottate con la consequenziale rapidità". Il "rigoroso" accertamento conoscitivo annunciato da Nordio sarà prima in via documentale. Ci sarà un'indagine conoscitiva e i tempi degli approfondimenti saranno rapidi.

Soddisfatto Renzi della risposta del ministro: "Non dubitavamo dell'assoluta rilevanza che ha dato al caso perché riguarda tutti i cittadini. Sono contento, si tratta di un ministro di un governo che non appoggiamo, a cui non votiamo la fiducia, ma che ha una riconosciuta autorevolezza". (ANSA).