Incanto di pace, Noa in concerto nel Duomo di Siena

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - La cantante iraeliana Noa si esibirà il 18 dicembre prossimo, alle 21:15, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta di Siena. 'Incanto di Pace. Noa, sotto le Stelle del Duomo', il titolo dell'evento, offerto alla città dall'Opera della Metropolitana di Siena e Opera Laboratori, insieme all'arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino: l'ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti, con prenotazione obbligatoria. Noa sarà accompagnata dal suo storico chitarrista Gil Dor e dal Solis String Quartet, formazione composta da Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola), Antonio Di Francia (violoncello, arrangiamenti).

"La visione spirituale trasmessa attraverso la sua arte farà brillare di gioia le stelle del Duomo", spiegano gli organizzatori: "Noa, attivista per il diritto dei popoli alla pace e conosciuta universalmente per aver dato la voce alla colonna sonora del film di Roberto Benigni "La vita è bella", celebrerà l'incontro tra culture nel segno della spiritualità e della comprensione reciproca, influenzata dall'ambiente israeliano, in cui è nata, fatto di guerra, terrorismo, dolori, ma anche di desiderio di pace e speranza". La serata inizierà con una riflessione del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, sull'urgenza di "spezzare le spade per farne aratri, le lance per farne falci" (Isaia 2,1-5). (ANSA).