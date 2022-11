Spazio: Iss, al via test per studi suture ferite corpo umano

(ANSA) - LIVORNO, 29 NOV - Giunti alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) i materiali per l'esperimento italiano progettato studiare il comportamento delle ferite e del processo di riparazione dei tessuti in condizioni di microgravità. Nello specifico, si indagano due modelli di ferite, suturate a Terra prima del lancio, su campioni di pelle umana e vasi sanguigni.

Chiamato 'Suture in space' e ideato dall'Università di Firenze, l'esoerimento è finanziato da Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Agenzia Spaziale Europea (Esa).

I materiali, arrivati alla Stazione Spaziale a bordo della navetta Dragon della SpaceX, sono contenuti in quattro Advanced Experiment Containers (Aec) realizzati dalle aziende Ohb e Kayser Italia di Livorno, su indicazioni del gruppo di ricerca dell'Università di Firenze. In particolare, Kayser ha progettato, realizzato e testato l'apparato fluidico-meccatronico dell'esperimento così come il software di volo necessario. I quattro moduli saranno inseriti nell'incubatore a bordo della Stazione Spaziale, chiamato Biolab, che fornisce alimentazione elettrica e guiderà la sequenza di operazioni necessarie. Il protocollo scientifico verrà eseguito alla temperatura controllata costante di 32 gradi. A fine incubazione, i quattro Aec verranno prelevati e trasferiti in stoccaggio alla temperatura di meno 80 gradi, in attesa del rientro a Terra. (ANSA).