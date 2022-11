Nasconde quinta gravidanza, bimbo nato morto in ambulanza

(ANSA) - GROSSETO, 29 NOV - La procura di Grosseto ha disposto l'autopsia su un neonato morto subito dopo il parto in ambulanza, nel comune di Manciano. La partoriente è una donna straniera che abita nel comune maremmano e che aveva chiesto l'intervento dell'ambulanza perché, ha detto lei stessa ai soccorritori, non si sentiva bene e non riusciva a spiegare i sintomi del suo malessere. In realtà è stato ricostruito che la donna era incinta di otto mesi, ma aveva nascosto la gravidanza, che era la quinta.

Dopo essere stata messa sull'ambulanza i medici hanno capito subito che i dolori erano dovuti alle contrazioni preparto. E' stato dunque attivato anche l'elisoccorso Pegaso, ma quando l'ambulanza è arrivata nella zona di Marsiliana, la donna ha partorito. Il bambino è nato morto anche se l'equipaggio sull'ambulanza ha tentato di rianimarlo, tutti i tentativi sono risultati vani. L'ambulanza ha accompagnato la donna in ospedale per gli accertamenti e sono stati avvertiti i carabinieri. I militari hanno iniziato le indagini interrogando i volontari e il personale della Misericordia che aveva assistito al parto e hanno anche acquisito la documentazione e la registrazione della telefonata fatta dalla donna al servizio di emergenza. Il sostituto procuratore Federico Falco ha poi disposto l'autopsia sul corpo del piccolo per stabilire le cause della morte.

(ANSA).