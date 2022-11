Cinema e libro, il Parsifal di Filiberti a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 29 NOV - Presentazione al cinema Principe di Firenze del volume 'Il Mistero Luminoso - il Parsifal di Marco Filiberti' (De Luca Editori d'Arte) e a seguire la proiezione di 'Parsifal', opera cinematografica di Marco Filiberti, con la partecipazione del regista e alcuni membri del cast. L'appuntamento è per il 29 novembre alle 19.30,.

Il volume, che attraversa l'opera cinematografica scritta e diretta da Marco Filiberti, è a cura di Anton Giulio Onofri e si avvale di un ricco corredo di fotografie di Francesca Cassaro. L'incontro, si spiega in una nota, sarà l'occasione per ripercorrere le tappe del film, presentato nelle sale italiane nel settembre, prodotto da Dedalus e che è stato tra i diciotto film italiani in selezione per gli Academy Awards. (ANSA).