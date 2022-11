Aspi illustra scavo nuova galleria A/1 San Donato ai residenti

(ANSA) - FIRENZE, 28 NOV - Autostrade per l'Italia ha illustrato ai residenti di un paese fiorentino in collina lo scavo per la nuova galleria sull'A/1 'San Donato' insieme ai sindaci di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, e Rignano sull'Arno (Firenze), Giacomo Certosi.

La spiegazione c'è stata al circolo Sms di San Donato in Collina ed è stato annunciato che lo scavo della galleria inizierà la primavera 2023 e avrà una durata di circa due anni e mezzo. La nuova galleria sottopassa il colle dove si erge l'abitato di San Donato in Collina e riguarda l'ampliamento dell'A/1 con la terza corsia nel tratto Firenze Sud - Incisa.

L'opera sarà lunga circa 950 metri e costituirà la nuova carreggiata in direzione Roma. Nella riunione pubblica i tecnici di Autostrade per l'Italia hanno spiegato le misure che verranno predisposte a tutela residenti, in particolare è stato evidenziato che durante tutte le fasi di scavo e di realizzazione della galleria sarà attivato un sistema di monitoraggio topografico e strutturale finalizzato al controllo dell'opera e del territorio sovrastante con particolare attenzione all'abitato di San Donato. Inoltre, spiega una nota di Aspi, a maggior tutela degli edifici, in aggiunta alle indagini geologiche e geotecniche necessarie, ha già svolto a partire dal 2018 approfonditi rilievi topografici e geometrici su ciascuno degli immobili al fine di definire per ogni edificio e fabbricato la classe di resistenza attuale e attesa durante lo scavo della galleria. In particolare è stato realizzato un "censimento per identificare le strutture che durante le attività di scavo potrebbero necessitare di interventi preventivi come attività di rinforzo". "In ogni caso - si legge nella nota - la Società si farà carico di individuare soluzioni a tutela dei cittadini e delle abitazioni". Autostrade per l'Italia, sempre la nota, si è impegnata "a garantire la presenza costante dei tecnici e dei responsabili dei lavori che forniranno un aggiornamento costante sulle varie fasi di lavorazione in modo da predisporre tutte le eventuali azioni necessarie per ridurre al minimo l'impatto sul territorio".

