100 anni Puccini, corsa sul 2024 per rilancio Torre del Lago

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 28 NOV - La 'Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini', che comprende nel titolo il nome della nipote del maestro, ha presentato un progetto per la riqualificazione, conservazione e valorizzazione dell'eredità Puccini. In occasione del centenario della morte del compositore, che cadrà nel 2024, questo progetto punta a restituire uno dei luoghi più cari a Giacomo Puccini (1858-1924), cioè Torre del Lago, con la villa-museo e gli edifici che la circondano. Il progetto ha la finalità di completare il restauro, in corso da anni, e la riqualificazione della dimora e degli edifici che la circondano per accogliere visitatori, studiosi, appassionati d'arte e di musica, produzioni televisive e cinematografiche e chiunque voglia rendere omaggio al compositore in occasione dell'anniversario. I lavori interesseranno la sala del pianoforte, uno degli ambienti più suggestivi della villa. Altro luogo da sistemare è il giardino e pure il garage sarà restituito al percorso espositivo. Il restauro riguarda anche la catalogazione e digitalizzazione dell'Archivio Puccini ricco di memorie, con 3.100 autografi manoscritti inediti che testimoniano la genesi delle 12 opere di Puccini e di alcune composizioni minori. Tra i recuperi anche la dependance del Villino di Viareggio dove Puccini si trasferì nel 1921. Obiettivo è dotare il museo per la prima volta di una biglietteria, di un bar e di un nuovo bookshop che sorgeranno in un locale esterno alla villa acquistato dalla Fondazione nel 2021.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente del Comitato per le celebrazioni Pucciniane 2024-2026 Alberto Veronesi con il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e quelli di Lucca Mario Pardini e di Pescaglia (altro luogo pucciniano) Andrea Bonfanti, oltre a Giovanni Godi presidente della Fondazione, Patrizia Mavilla direttore, Alessandro Biagiotti e Giovanni Ricottone.

Intanto domani - per il 98/mo della scomparsa - la Città di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano con la stessa Fondazione Puccini annunciano vari eventi fra cui la commemorazione a Torre del Lago (ore 10.30) con deposizione di corona d'alloro al monumento, preghiera e visita alla tomba nella villa museo. (ANSA).