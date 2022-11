Auto esce di strada e urta muro, coppia muore in Garfagnana

(ANSA) - FIRENZE, 26 NOV - Un uomo di 73 anni e la moglie di 65 sono morti a seguito di un incidente stradale avvenuto stamani alle 9.15 in via Nazionale a Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli, in Garfagnana (Lucca). L'auto Panda su cui viaggiava la coppia, residente in zona, è uscita fuori di strada finendo poi contro il muro di un'abitazione. Da quanto appreso la 65enne è deceduta sul colpo, l'uomo durante il soccorso con Pegaso. Non risultano altri veicoli coinvolti.

Sul posto, oltre all'elisoccorso Pegaso, intervenuti l'automedica di Barga, l'ambulanza della Misericordia di Pian di Gioviano, vigili del fuoco e carabinieri. (ANSA).